Пенитенциарная служба: Тамаз Элизбарашвили находится в камере, предназначенной для лиц, прибегших к голодовке

10.09.2026 10:54





Специальная пенитенциарная служба разъясняет, почему Тамаз Элизбарашвили находится один в камере пенитенциарного учреждения.



Как говорится в распространенном ведомством заявлении, Тамаз Элизбарашвили, как объявивший голодовку, находится не в одиночной камере, а в камере, предназначенной для лиц, объявивших голодовку, что предусмотрено внутренним распорядком пенитенциарного учреждения.



При этом, по их словам, поскольку обвиняемый является бывшим сотрудником правоохранительных структур, он находится в блоке, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, и поскольку на данном этапе среди находящихся в этом блоке пенитенциарного учреждения №8 больше никто не объявил голодовку, обвиняемый Элизбарашвили находится в предназначенной для голодающих камере один.



«Специальная пенитенциарная служба реагирует на распространенную адвокатом обвиняемого Тамаза Элизбарашвили недостоверную информацию о том, что Элизбарашвили был переведен в одиночную камеру пенитенциарного учреждения. В целях информирования общественности разъясняем, что Тамаз Элизбарашвили, как объявивший голодовку, находится не в одиночной камере, а в камере, предназначенной для лиц, объявивших голодовку, что предусмотрено внутренним распорядком пенитенциарного учреждения.



При этом, поскольку обвиняемый является бывшим сотрудником правоохранительных структур, он находится в блоке, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, и поскольку на данном этапе среди находящихся в этом блоке пенитенциарного учреждения №8 больше никто не объявил голодовку, обвиняемый Элизбарашвили находится в предназначенной для голодающих камере один.



Что касается вопроса медицинского обслуживания, сразу после поступления в пенитенциарное учреждение обвиняемому были проведены все соответствующие обследования. В настоящее время он, как объявивший голодовку, также находится под постоянным наблюдением медицинского персонала и при необходимости ему будет оказана соответствующая помощь. Кроме того, он обеспечен соответствующим лекарственным препаратом для лечения хронического заболевания и принимает его в соответствии с назначением.



Кроме того, обвиняемый обеспечен в камере воздухоохладителем — так называемым вентилятором. Соответственно, заявление его правозащитника о том, что у обвиняемого нет указанного предмета, является ложным.



Что касается вопроса пользования телевизором, данный предмет, как и в случае любого другого обвиняемого/осужденного, сам обвиняемый/осужденный должен приобрести в магазине пенитенциарного учреждения в соответствии с установленными правилами.



Специальная пенитенциарная служба призывает всех заинтересованных лиц и представителей СМИ воздерживаться от распространения непроверенной и недостоверной информации и предоставлять общественности только уточненную, объективную и проверенную информацию», — говорится в информации.





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