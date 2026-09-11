Деканоидзе: За «государственную измену» задерживают Георгия Барамидзе, которого россияне заочно уже судили

11.09.2026 20:24





Георгия Барамидзе задерживают за «государственную измену», которого россияне заочно уже судили - в этом безумии Иванишвили держит людей, пишет в социальной сети одна из лидеров «Национального движения» Хатия Деканоидзе.



«Парцхаладзе был у Иванишвили главным прокурором - российский шпион и предатель;



Грузин преследуют и вызывают в суд за «оскорбление» Симонян.



Грузинскую экономику привязали к России и разговаривают с нами с гонором нового Георгиевского.



И в это время Барамидзе задерживают за «государственную измену», которого россияне заочно уже судили.



В этом безумии Иванишвили заставляет жить людей», - пишет Деканоидзе.





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