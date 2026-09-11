«Власти хотя пересажать всех критиков»: реакция «Единого нацдвижения» на задержание Барамидзе

11.09.2026 20:28





В оппозиционном «Едином национальном движении» задержание одного из лидеров партии Георгия Барамидзе считают продолжением политических репрессий в Грузии. Барамидзе предъявлены обвинения в измене родине, в частности, в саботаже. Ему грозит до 4 лет тюрьмы.



По словам члены ЕНД Аны Цитлидзе, заявление о войне в Абхазии, из-за которого политик был задержан – лишь повод, который нужен был властям для давления на оппозицию. Она считает, что таким образом правящая «Грузинская мечта» хочет продемонстрировать



Скандальное интервью Барамидзе



18 июля на YouTube был опубликован выпуск программы Яго Хвичия «Рождение Грузии», гостем которого был Георгий Барамидзе. Разговор затронул разные темы, в том числе обмен пленными во время войны в Абхазии начала 1990-х годов. Барамидзе тогда сказал, что «они больше не давали нам пленных, а у нас пленных не было, наши пленных не брали». На вопрос Хвичия, почему, оппозиционер ответил: «Добивали».



Позже Барамидзе распространил в соцсети видеообращение, где разъяснил сказанное им в интервью. Политик отметил, что его слова касались ситуации в первые недели войны: «Когда противоборствующая сторона просила передать кого-либо [пленных], их не было». Член ЕНД также заявил, что его реплика стала распространяться вне контекста «в вырванном виде». По словам Барамидзе, он ожидал, что правительственные СМИ начнут цепляться к сказанному.



Вскоре после этого в отношении оппозиционера было возбуждено уголовное дело по статьям 307-прима и 318 УК Грузии, которые подразумевают измену родине и создание угрозы государственным интересам. лояльность России, где Барамидзе был заочно осужден несколько месяцев назад.



Она также назвала циничным обвинение в измене человека, который всю жизнь боролся за Грузию, и его задержание истинными «предателями» страны.



«Ни Георгия Барамидзе, ни «Единое национальное движение» не сломить такими задержаниями. Георгий Барамидзе всю свою сознательную жизнь боролся с Россией – воевал в Абхазии за территориальную целостность Грузии, воевал в Украине против русских, поэтому его не запугать.



В действительности – это прямое задание Бидзины Иванишвили. Я хочу напомнить, что несколько месяцев назад российские власти и Путин также вынесли приговор Барамидзе. А теперь их задание выполнила и «Грузинская мечта».



Цитлидзе также подчеркнула, что сам Барамидзе уже разъяснил свои слова о войне в Абхазии и принес извинения. Она считает, что член ЕНД мог понести политическую ответственность за свое заявление, но не уголовную.



По словам председателя руководящего совета «Нацдвижения» Ираклия Павленишвили, с задержанием Барамидзе «у нас появился политзаключенный, арестованный из-за их собственной трактовки его слов, которую он публично опроверг». Павленишвили считает, что сегодня «режим Иванишвили» перешел к открытым репрессиям.



«Георгий Барамидзе — патриот Грузии. Задержание этого человека людьми, чьи заявления использует оккупант… это абсолютно неприемлемо и невыносимо. Режим Иванишвили перешел к репрессиям. Что касается Георгия Барамидзе, повторю еще раз: его берут под стражу даже не за слова, а за их искаженную интерпретацию.



В других интервью он прямо пояснил, что формулировка, которую ему вменяют, не отражала его позиции. Теперь у нас появился политический заключенный, которого задержали на основании удобной им трактовки его слов, ранее им же публично опровергнутой. Причина проста: они намерены пересажать всех критиков», — заявил Павленишвили.





Еще один лидер «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе также обращает внимание, что обвинение в государственной измене предъявлено политику, которого ранее судили в России.



«У Иванишвили главным прокурором был Парцхаладзе — российский шпион и предатель.



За «оскорбление» Симоньян грузин преследуют и вызывают в суд.



Грузинскую экономику поставили в зависимость от России и разговаривают с нами с высокомерием нового Георгиевского трактата.



И в это время Барамидзе, которого россияне заочно осудили, задерживают за «измену родине».



В этом безумии заставляет жить людей Иванишвили», — заявила Деканоидзе.



Источник: SOVA

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