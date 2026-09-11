До 4 лет тюрьмы грозит Георгию Барамидзе из-за интервью о войне в Абхазии

11.09.2026 20:38





Генеральная прокуратура Грузии на основании судебного постановления, по обвинению в измене родине, в частности, в саботаже задержала Георгия Барамидзе. Об этом на брифинге заявил заместитель генерального прокурора Амирaн Гулуашвили.



По его словам, данное обвинение предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 4 лет.



«Как известно общественности, в июле текущего года в авторской передаче Яго Хвичия – «Рождение Грузии», Георгий Барамидзе заявил, что на начальном этапе вооруженного конфликта в Абхазии в 1992–1993 гг представители грузинских вооруженных сил не брали пленных и расстреливали их на месте, тем самым обвинил Вооруженные силы Грузии в нарушении норм международного гуманитарного права и совершении тяжких военных преступлений.



Проведенное прокуратурой Грузии расследование достоверно исключило факты расстрела военнопленных со стороны представителей Вооруженных сил Грузии либо участников войны во время вооруженного конфликта, что и до сих пор было известно общественности и международному сообществу, и никогда не становилось предметом дискуссий.



Распространенная Георгием Барамидзе информация беспочвенна и вымышлена, носит целенаправленный, идеологически-информационный характер и служит нанесению ущерба государственным и национальным интересам Грузии, ее внешней безопасности, обороноспособности и государственным институтам.



Заявлением Георгия Барамидзе нанесен урон международному авторитету и имиджу Грузии, а также создались правовые и политические риски для усиления и использования в международных инстанциях направленной против Грузии информационной кампании и юридических процедур. Его заявление причинило вред репутации Сил обороны Грузии, задело честь и достоинство ветеранов войны в Абхазии и погибших военнослужащих.



В тоже время действия Георгия Барамидзе поставили под угрозу процесс примирения и восстановления доверия с пострадавшим от конфликта населением, нанесли ущерб мирной политике Грузии и политике деоккупации, а также препятствовали нормальному функционированию государственных ведомств, включая осуществление деятельности Аппарата государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия и эффективное функционирование созданных им механизмов восстановления доверия и сотрудничества.



По результатам проведенного расследования, на основании добытых доказательств Георгию Барамидзе предъявляется обвинение по факту измены родине, в частности саботажа, что предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 4 лет.



Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.



Следствие по делу продолжается, о его ходе и результатах общественности будет предоставлена дополнительная информация», - заявил Гулуашвили.





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