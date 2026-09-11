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В Грузии в 2025 году на рабочих местах погибли 32 человека
11.09.2026 20:53
По данным Службы инспекции труда, после вступления в силу закона «О безопасности труда» количество смертельных несчастных случаев на рабочих местах сократилось на 46%.
Главный инспектор труда Бека Перадзе представил отчет за 2025 год в парламентском Комитете по правам человека.
Основные цифры за 2025 год из его отчета:
• 32 человека погибли — все погибшие мужчины;
• 179 человек получили травмы — 42 женщины и 137 мужчин;
• из них 72 случая были тяжелыми, 107 — средней тяжести;
• один массовый несчастный случай, в результате которого на одном предприятии погибли 4 работника, а еще 1 получил тяжелые травмы.
По данным Перадзе, в рамках контроля за соблюдением трудовых прав и норм безопасности труда было проведено 7 111 инспекций.
• Инспекторы выдали более 28 тысяч предписаний, составили 2 584 протокола о предупреждении.
• Более чем в 100 случаях было принято решение о приостановлении деятельности, почти в 800 о применении штрафных санкций.
Отдельно по безопасности труда было проверено 4 312 объектов, инспекции затронули более 42 тысяч работников.
По вопросам трудовых прав проведено еще 2 799 инспекций, впервые проверено 1 664 объекта, а проверки коснулись почти 35 тысяч работников.
Что касается дискриминации в трудовых отношениях, в 2025 году Служба инспекции труда провела 233 проверки и выявила 70 фактов дискриминации.
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