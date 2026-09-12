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В качестве меры пресечения для Георгия Барамидзе избрано заключение под стражу


12.09.2026   20:53


В качестве меры пресечения в отношении одного из лидеров «Единого национального движения» Георгия Барамидзе суд избрал заключение под стражу.

Решение приняла судья Эка Барбакадзе.

В заседании также участвовал обвиняемый.

Напомним, что один из лидеров «Национального движения» Георгий Барамидзе был задержан по обвинению в государственной измене, в частности в саботаже. Дело касается заявления Барамидзе об Абхазской войне. В частности, о том, что «на начальном этапе вооружённого конфликта в Абхазии 1992–1993 годов представители грузинских вооружённых сил не брали пленных и расстреливали их на месте».

По информации прокуратуры, его заявление нанесло ущерб репутации Сил обороны Грузии, а также было задето достоинство и опорочена честь ветеранов — участников войны в Абхазии и погибших военнослужащих. В то же время действия Георгия Барамидзе создали угрозу процессу примирения и восстановления доверия с населением, пострадавшим от конфликта, нанесли ущерб мирной политике Грузии и политике деоккупации и препятствовали нормальному функционированию государственных ведомств, в том числе деятельности аппарата государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия, а также эффективному функционированию созданных им механизмов в направлении восстановления доверия и сотрудничества.

Данное обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.


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