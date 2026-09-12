Яго Хвичия: То, что сказал Барамидзе, было глупостью, но из-за этого он не предатель своей родины

12.09.2026 21:14





«Можно обвинять Барамидзе во всем, что угодно, и я не буду выступать в его защиту. То, что он сказал, было глупостью, но из-за этого он не становится предателем родины», — заявил лидер «Гирчи» Яго Хвичия в эфире «Пост-ТВ».



По словам Хвичия, задержание члена «Единого национального движения» Гиоргия Барамидзе из-за заявления, сделанного им в его передаче, которое, возможно, является «личным восприятием произошедшего 32 года назад», означает, что у прокуратуры не было никаких других реальных обвинений против Барамидзе.



«Я зол. Это означает, что у вас не было никаких других реальных обвинений против Барамидзе. Вы ведь пришли с обещанием восстановить справедливость, а вместо восстановления справедливости вообще всех загнали в неудобное положение своей несправедливостью. Вы заставили ветеранов подать иск против собственного коллеги. Я уверен, что никто из этих людей не хотел арестовывать Барамидзе. Понимаю, они были возмущены и сами потребовали бы от него ответа, но вы не дали им возможности потребовать ответа. Даже если бы они его избили, они сами потребовали бы от него ответа, но зачем вы отправили человека в тюрьму?!



Я требую, чтобы мне не мешали вести собственную передачу. Обвинения Барамидзе в измене Родине в моей передаче — просто ни на чем не основаны. Это позор грузинского правосудия, начиная с деканата юридического факультета, который воспитал человека, считающего это преступлением. Всю жизнь вы кричали: «кровавые нацисты», а в итоге получилось, что человека арестовали за то, что он рассказал о событии 32-летней давности. Меня, как члена Прокурорского совета, тоже интересует, на каком правовом основании человека можно судить за измену Родине за то, что он рассказал о чем-то спустя 32 года, а судят его за саботаж. Это будет абсурд энциклопедического масштаба, который нужно будет включить в учебную программу юридического факультета. Я не надеюсь на Страсбург, я так не действую. Я не верю, что за пределами страны можно создать эффективный суд», — заявил Яго Хвичия.



При этом он отметил, что считает слова Барамидзе абсурдными.



«Я не хочу, чтобы общество считало, будто я согласен со словами Барамидзе. На следующий день я провел передачу, в которой подробно объяснил, что именно Барамидзе сказал неправильно, и я с ним не соглашался. Если меня кто-то спросит, я считаю, что он сказал абсурдные вещи», — заявил Яго Хвичия.



По словам Хвичии, прокурор по этому делу должен публично выступить и объяснить, в чем конкретно обвиняют Барамидзе.



«Я хочу, чтобы прокурор по этому делу публично вышел на дискуссию и объяснил, в чем его обвиняют и по какой статье. Поскольку в этом деле все было публично, я хочу, чтобы эта история разбиралась публично. Я вообще не имел к этому отношения, но совершенно не случайно втянули и меня. Я никогда не стремился вмешиваться в противостояние «кохов» и «нацев». Ни один прокурор на Земле не сможет объяснить мне, какая связь между тем, что сказал Барамидзе, и изменой Родине. Это глупость. Я хочу, чтобы суд принял решение, которое должен принять. Это рассказ спустя 32 года, который является оценкой и восприятием одного человека. Человеку могло что-то показаться, и какое отношение к измене Родине имеет то, что он думал 32 года назад? За ложную информацию не судят. Срок давности не распространяется на военные преступления, а не на разговоры о них. Если все, что он сказал, ложь, и я согласен с вами, что это ложь, значит, он совершил это не 32 года назад, а сейчас — в моей передаче. Пусть кто-нибудь выйдет и в публичном пространстве обсудит, что означает измена Родине. Если кто-то что-то сказал, какое отношение это имеет к возбуждению уголовного дела? Хотя то, что мне нравится или не нравится, — это уже другой вопрос. Нельзя арестовывать человека за слова. Можно обвинять Барамидзе во всем, что угодно, и я не буду выступать в его защиту. То, что он сказал, было глупостью, но из-за этого он не является предателем Родины. Вы пришли с обещанием восстановить справедливость, а это не восстановление справедливости. Бюрократ арестовывает политика за политическое заявление, которое, возможно, было глупостью», — заявил Яго Хвичия.



Прокуратура Грузии задержала одного из лидеров «Единого национального движения», бывшего министра внутренних дел и обороны Гии Барамидзе (2003–2004 годы) по обвинению в измене Родине, в частности в саботаже, на основании постановления суда. Обвинение предусматривает до четырех лет лишения свободы.



Как отмечается в заявлении прокуратуры, в июле этого года в авторской передаче Яго Хвичии «Рождение Грузии» Барамидзе заявил, что на начальном этапе вооруженного конфликта в Абхазии в 1992–1993 годах представители грузинских вооруженных сил не брали пленных, а расстреливали их на месте, тем самым обвинив грузинские вооруженные силы в нарушении норм международного гуманитарного права и совершении тяжких военных преступлений.





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