Замминистра юстиции: Неверно, что суд США обязал Грузию выплатить «Enka» 400 миллионов долларов

16.09.2026 14:43





»Сегодня отдельные телеканалы распространили недостоверную информацию о том, что суд Соединённых Штатов якобы обязал правительство Грузии выплатить компании «Enka» 400 миллионов долларов США по делу, связанному с Намахванской ГЭС. На самом деле в суде Вашингтона не рассматривается никакого дела, в рамках которого этот вопрос рассматривался бы по существу», — заявил заместитель министра юстиции Бека Дзамашвили.



По его словам, речь идёт о хорошо известном общественности арбитражном решении, которое два года назад, в 2024 году, вынес Парижский арбитраж. В связи с этим правительство Грузии обжаловало это решение в Апелляционном суде Парижа.



«Именно в Париже проходят основные процедуры по этому делу, которые должны окончательно определить, останется ли это решение в силе. Правительство Грузии потребовало отменить это решение, и до конца текущего года мы не ожидаем какого-либо решения по этому делу.



Что касается решения суда Вашингтона, оно касалось исключительно процессуальной части, поскольку сторона не стала дожидаться завершения процедур в Париже и параллельно попыталась начать процедуру признания и исполнения этого решения.



Суд Вашингтона рассматривал вопрос о том, должен ли он дождаться завершения процедур в Париже. Решение, о котором сообщают отдельные телеканалы, касается исключительно процессуального вопроса — продолжатся ли параллельно соответствующие процедуры в Вашингтоне.



Однако ещё раз подчеркнём, что это не окончательное решение, и оно также подлежит дальнейшему обжалованию в юрисдикции Вашингтона. Разумеется, правительство Грузии воспользуется этой юридической возможностью, и мы до конца будем защищать интересы государства во всех юрисдикциях», — заявил Дзамашвили.







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