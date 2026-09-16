В Тбилиси построят реабилитационный центр для детей с мышечной дистрофией Дюшенна

16.09.2026 15:01





Для детей с мышечной дистрофией Дюшенна будет построен реабилитационный центр. Об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства муниципалитета Тбилиси.



Как отметил Каладзе, для создания реабилитационного центра муниципалитет передаст организации «Вместе боремся с мышечной дистрофией Дюшенна» земельный участок площадью 1 657 квадратных метров, расположенный в Глданском районе.



«В столице будет создан современный реабилитационный центр для детей с мышечной дистрофией Дюшенна. Центральная власть под руководством премьер-министра приняла целый ряд решений. В этом процессе активно участвует и мэрия Тбилиси. Мы провели несколько встреч с родителями детей с мышечной дистрофией Дюшенна и подробно обсудили существующие потребности. Именно поэтому мы приняли решение передать организации «Вместе боремся с мышечной дистрофией Дюшенна» земельный участок площадью 1 657 квадратных метров в Глданском районе для создания реабилитационного центра», — отметил Каха Каладзе.



По его словам, для детей с мышечной дистрофией Дюшенна важны как регулярная медицинская и реабилитационная помощь, так и активное участие в общественной жизни.



«Это будет пространство, где дети с мышечной дистрофией Дюшенна смогут получать комплексные реабилитационные и образовательные услуги, что значительно будет способствовать их социализации и развитию.



Мышечная дистрофия Дюшенна — редкое генетическое заболевание, которое вызывает прогрессирующую слабость мышц. Борьба с этим заболеванием требует ежедневных и непрерывных усилий как со стороны детей, так и их семей. Именно поэтому для них важны как регулярная медицинская и реабилитационная помощь, так и активное участие в общественной жизни», — заявил мэр столицы.







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