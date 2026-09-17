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Замминистра юстиции назначен бывший заместитель главы СГБ Лаша Маградзе
17.09.2026 11:32
Заместителем министра юстиции назначен Лаша Маградзе.
По данным Министерства юстиции, Лаша Маградзе по профессии юрист. Он окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили и Школу права Колумбийского университета.
«В разное время занимал руководящие должности как в публичном, так и в частном секторе.
Имеет 20-летний опыт работы в таких сферах, как уголовное правосудие, система исполнения, судебная система, судейское обучение, антикоррупционная, верховенство закона и права человека. Активно сотрудничал с международными партнёрами в целях проведения институциональных и программных реформ в секторе правосудия.
До назначения на должность заместителя министра юстиции занимал пост первого заместителя руководителя в Службе государственной безопасности», - говорится в информации.
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