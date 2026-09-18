Папуашвили: Европа смотрит на Украину как на линию собственной обороны

18.09.2026 12:36





Украину страны-члены Европейского союза рассматривают как собственную линию обороны - Им самим воевать не приходится, кровь немцев, французов и литовцев не проливается, но проливается кровь украинцев для того, чтобы была обеспечена оборона Европейского союза - Это ещё раз показывает, насколько хладнокровна международная политика!» — это заявление сегодня в парламенте сделал председатель парламента Шалва Папуашвили.



Папуашвили также отметил, что «такая же судьба ожидала бы Грузию, если бы у власти находилась та группа людей, которые размахивают флагами других стран».



По словам Папуашвили, «мы должны были бы здесь воевать, остановить 10, 20 или 30 тысяч российских военнослужащих, тогда как другие сидели бы на семинарах и спокойно говорили о судьбе Грузии».



«Не раз говорили, что Украина является передовой линией для Европейского союза и обороны европейских стран. То, что это экономически выгодно, — да, выгодно, поскольку им самим не приходится воевать, кровь немцев, французов и литовцев не проливается, но проливается кровь украинцев для того, чтобы была обеспечена оборона Европейского союза. Это ещё раз показывает, насколько холодна международная политика и насколько легко некоторым людям говорить в таком тоне, так прямо и так бесцеремонно о том, что сегодня Украина используется для того, чтобы как можно дешевле защитить Европейский союз.



Поэтому все должны осознать, какая судьба ожидала бы Грузию, если бы у власти находилась та группа людей, которые даже сегодня размахивают флагами других стран. Они были бы рады оказаться на передовой. Зураб Джапаридзе ведь сказал именно это — давайте и мы чем-то поможем, здесь, участвуя в боях, мы хотя бы удержим 20 тысяч военнослужащих и они не смогут воевать там. К этому готовились и к этому готовили Грузию. Именно для этого была попытка фальсификации результатов выборов в 2020 году. Именно для этого в 2021 году иностранные разведывательные службы ввели в Грузию Михаила Саакашвили, до этого проводились консультации в Брюсселе и Вашингтоне, чтобы в конечном итоге Грузия сыграла ту роль, которая называется открытием второго фронта, чтобы защита Европейского союза была экономически выгодной, — мы должны были здесь воевать и остановить 10, 20 или 30 тысяч российских военнослужащих, тогда как другие сидели бы на семинарах и различных дискуссиях на трибунах и спокойно говорили о нашей судьбе. Конечно, они аплодировали бы нам и расстилали бы перед нами красные ковры, но если бы этот сценарий был реализован, в этой стране уже не осталось бы никого, кто мог бы пройти по красной дорожке», — заявил Шалва Папуашвили.





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