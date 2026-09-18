Кобахидзе открыл заседание президентов центральных банков региона

18.09.2026 12:40





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе открыл встречу президентов центральных банков стран региона, организованную Национальным банком Грузии и J.P. Morgan.



В своем выступлении глава правительства подчеркнул важность проведения встречи такого масштаба и рассказал о показателях экономического роста страны и динамике развития финансового сектора.



«Геополитическая напряженность, изменение торговых и инвестиционных потоков, волатильность финансовых рынков и стремительные технологические изменения меняют глобальный экономический ландшафт. Для таких стран, как Грузия, имеющих открытую экономику и прочные региональные и международные связи, эти события еще больше подчеркивают важность здоровой экономики и способности адаптироваться к все более сложной среде. На этом фоне Грузия в последние пять лет продемонстрировала высокую экономическую устойчивость и сохранила стабильный рост. В 2021–2025 годах реальный валовой внутренний продукт в среднем рос на 9,3% в год, благодаря чему Грузия входит в число наиболее быстро растущих экономик региона и мира. Сильная динамика продолжилась и в 2026 году — за первые семь месяцев экономический рост составил 7,9%. Важно, что одним из главных факторов этого результата, наряду с улучшением внешнего баланса Грузии, стали высокопроизводительные сектора, в том числе информационные технологии и коммуникации, финансовые услуги и транспорт.



Сильные экономические показатели подкрепляются макроэкономической стабильностью. В 2023–2024 годах средняя инфляция сохранялась на уровне 1,8%. Однако в августе 2026 года годовая инфляция составила 5,6%, что в основном было обусловлено внешними факторами, в частности ростом мировых цен на нефть в результате конфликта на Ближнем Востоке. Грузия значительно пополнила валютные резервы. С октября 2024 года валютные резервы Грузии удвоились и достигли исторического максимума», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Ираклий Кобахидзе также рассказал о роли финансового сектора в экономическом прогрессе и растущем международном признании грузинских финансовых институтов. По словам Кобахидзе, правительство Грузии продолжает работать над развитием рынков капитала и созданием все более конкурентоспособной среды для инвестиций.



На мероприятии также выступила президент Национального банка Грузии Натия Турнава. По ее словам, проведение встречи в подобном формате будет способствовать углублению регионального диалога и дальнейшему развитию сотрудничества между центральными банками.



«J.P. Morgan уже проводил встречи подобного формата на разных континентах, и мы рады, что именно у нас проходит первое такое мероприятие в нашем регионе. Надеюсь, это положит начало новой традиции и в будущем круглые столы будут принимать и другие страны региона. Для нас особенно приятно видеть в Тбилиси столько коллег, представляющих около 15 центральных банков, организаций развития и финансовый сектор. Подобные встречи ценны не только потому, что дают нам возможность обмениваться мнениями по актуальным вопросам, определяющим развитие наших экономик, но и потому, что создают возможности для открытого диалога, обучения друг у друга и укрепления отношений между нашими институтами.



В нынешних условиях турбулентности мировой экономики мы гордимся тем, что экономика и финансовый сектор Грузии продемонстрировали исключительную устойчивость, стабильность и рост. Наши международные резервы достигли исторического максимума. Это укрепило наши возможности справляться с внешними шоками и обеспечивать макроэкономическую стабильность», — заявила Натия Турнава.



В круглом столе приняли участие президенты и вице-президенты центральных банков примерно 15 стран, а также представители J.P. Morgan, Всемирного банка и Азиатского банка развития.





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