Доноры ГМ из Аджарии получили разрешения на стройку объектов на 3 млн кв. метров — TI

18.09.2026 12:46





За январь-август 2026 года правящая «Грузинская мечта» получила 2,4 млн лари пожертвований от доноров из Аджарии, среди которых крупные девелоперы, — это более 40% от всех частных пожертвований партии за отчетный период. Об этом говорится в исследовании Transparency International Georgia (TI — Georgia).



Всего за первые восемь месяцев года на счет «Грузинской мечты» поступило 5,812 млн лари. Доля Аджарии никогда не была столь большой за аналогичный период в предыдущие невыборные годы: в январе-августе 2023 года партия получила около 2 млн лари, в 2024-м — 2,1 млн, а в 2025-м — около 4 млн лари. При этом 2025 год был выборным, в Грузии проходили местные выборы.



TI также проанализировала связи доноров с бизнесом. Из 63 физических лиц, перечислявших деньги «Грузинской мечте» в январе-августе, 55 были связаны как минимум с одной компанией. По данным НПО, указанные компании получили 870 млн лари через государственные закупки — как стандартные тендеры, так и упрощенные закупки. Кроме того, компании доноров получили разрешения на строительство объектов общей площадью около 3 млн кв. метров, главным образом в Батуми и Кобулети.



Отдельно организация указывает на серию синхронных пожертвований. Так, 26 марта восемь человек одновременно перечислили крупные суммы партии. 23-24 апреля партнеры компании-владельца сети магазинов стройматериалов NOVA внесли в общей сложности 278 тыс. лари. Аналогичные групповые переводы, по данным TI, проходили 23 марта, а также 13 и 25 мая. В совокупности такие синхронизированные пожертвования принесли «Грузинской мечте» около 1,3 млн лари.



В числе доноров организация выделяет владельцев и партнеров крупных строительных, медицинских и торговых компаний, а также людей, связанных с действующими или бывшими государственными чиновниками.

В частности, аффилированные с NOVA лица перечислили партии 278 тыс. лари. Связанные с ними компании, по данным TI Georgia, с 2011 года получили более 15 млн лари в рамках госзакупок, свыше 5 млн из которых пришлось на прямые контракты.



Лица, связанные со строительной группой Alliance, внесли 225 тыс. лари в марте. В общей сложности эти люди пожертвовали «Грузинской мечте» 1,35 млн лари, тогда как связанные с ними компании получили разрешения на строительство около 2 млн кв. метров жилых и многофункциональных комплексов в Батуми, Тбилиси, Кобулети и на Годердзи.



TI Georgia также приводит данные о донорах из медицинского бизнеса: связанные с ними клиники и медицинские компании получили более 7 млн лари из государственных, региональных и муниципальных закупок, включая около 3 млн лари по прямым контрактам.



По оценке Transparency International Georgia, совокупность этих данных указывает на модель взаимодействия между «Грузинской мечтой» и крупным бизнесом по принципу quid pro quo — «ты мне, я тебе».





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