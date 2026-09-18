Агентство по управлению детскими садами об интоксикации детей

18.09.2026 15:03





Агентство по управлению детскими садами Тбилиси разъясняет, какие детские сады были закрыты из-за предполагаемой интоксикации.



Как сообщили «Интерпрессньюс» в Агентстве по управлению детскими садами Тбилиси, из-за предполагаемой интоксикации закрыты 7 детских садов: детский сад №49; детский сад №22; детский сад №109; детский сад №124; детский сад №10; детский сад №31; детский сад №59.



Напомним, что Следственная служба начала расследование по факту интоксикации в детских садах — признаки интоксикации отмечаются у 55 воспитанников и 1 воспитателя из 20 расположенных в Тбилиси детских садов, медицинская помощь им была оказана в 6 клиниках. По их же информации, в рамках расследования уже допрошены более 50 законных представителей воспитанников и сотрудники медицинских учреждений.



«По имеющейся на данном этапе информации, интоксикация может быть связана с бактериальной инфекцией, источником которой, предположительно, являются продукты питания, употреблённые в детских садах. Какой именно продукт стал причиной интоксикации, будет установлено в результате соответствующей экспертизы. Расследование продолжается. Из всех детских садов, где были зафиксированы случаи интоксикации, будут изъяты имеющие значение для дела предметы, документы и продукты питания», — отмечается в информации.



По факту предполагаемой интоксикации детей в детских садах Национальное агентство продовольствия начало проверку.





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