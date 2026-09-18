Купрадзе: Предупреждаем всех, что будущее Грузии в опасности!

18.09.2026 15:54





«Мы предупреждаем всех, что будущее Грузии находится под угрозой. Более чем в 1000 школ вообще не пришел ни один первоклассник, а примерно в 730 школах учится менее пяти учеников. Это объявленный «Грузинской мечтой» геноцид Грузии и грузинского народа», — заявил на брифинге генеральный секретарь «Лело — Сильной Грузии» Ираклий Купрадзе.



По словам Купрадзе, «Лело» будет защищать интересы грузинского народа, однако поддержка со стороны общества в этом процессе имеет важное и решающее значение.



«В настоящее время 55 воспитанников 20 тбилисских детских садов с острой интоксикацией переведены в медицинские учреждения — это вопрос ответственности «Грузинской мечты» и лично Кахи Каладзе, коррупционная деятельность которых приносит в жертву здоровье наших детей. Режим Иванишвили совершенно не заботит судьба будущего поколения — новый учебный год в Грузии начался на фоне тяжелейшего кризиса в системе образования. Десятки тысяч учеников в результате коррупционного управления Иванишвили и в этом году не смогли войти в свои классные комнаты.



Согласно официальным данным, в настоящее время 131 школа нуждается в реконструкции, при этом по 60 школам даже не объявлен тендер. Например, из 284 школ Тбилиси в 38 в этом году первый звонок не прозвучал. Около 20 тысяч учеников по-прежнему вынуждены учиться в других школах, а на их транспортировку уже потрачено более 50 миллионов лари. Это уже не просто инфраструктурная проблема — это разрушение системы образования и результат безответственности государства.



Дети идут в школу голодными! Согласно совместному исследованию ЮНИСЕФ и Грузстата, 35% учеников никогда не питаются в течение учебного дня. «Грузинская мечта» не выполнила неоднократно данные обещания и не запустила программу бесплатного школьного питания, о которой мы говорим уже много лет. Голод среди детей напрямую связан как с проблемами со здоровьем, так и с негативно влияет на качество обучения. Бесплатное школьное питание является одним из главных приоритетов «Сильной Грузии — Лело», и мы обязательно реализуем эту программу так, как смогли сделать это в Цаленджихе! Это действительно не невыполнимая задача — для этого прежде всего нужна политическая воля, которой у коррумпированного режима Иванишвили нет.



Программа бесплатного школьного питания для учеников с первого по четвертый класс обойдется государственному бюджету Грузии всего в 147 миллионов лари. При этом сотни миллионов лари растрачиваются в государственных предприятиях, в том числе энергетических компаниях, на бюрократию и неконкурентные закупки. Ираклий Кобахидзе сам признал, что в государственных предприятиях растрачивалось 700 миллионов, то есть деньги есть — нет политической воли направить эти средства на питание детей, образование и их благополучие. Именно результатом этого является то, что в школы приходит все меньше детей.



В этом году 188 государственных школ в Грузии не приняли ни одного первоклассника, а в 727 государственных школах было принято пять или менее первоклассников. Эти цифры очень хорошо отражают тяжелую демографическую ситуацию в Грузии. В грузинских семьях рождается все меньше детей, поскольку семьи беспокоят тяжелые социальные условия, бедность и неопределенное будущее. Это та реальность, которую создала «Грузинская мечта» и в которой сегодня приходится жить нам и нашим детям. Я уже не говорю о нехватке специальных педагогов в школах. Права детей с особыми образовательными потребностями существуют только на бумаге. На каждых шесть учеников приходится лишь один специальный педагог, чего недостаточно. А для реального решения проблемы государство ничего не делает! Инклюзивное образование не должно быть просто словами, записанными в законе и документах — государство должно реально дать каждому ребенку равные возможности для получения качественного образования. Таких детей в государственных школах 14 тысяч.



И наконец, самое главное — величайший вред режима и враждебность по отношению к собственному народу проявились в том, что «Грузинская мечта» украла историю Грузии, переписала ее в пропагандистских целях и исказила исторические факты, в том числе историю двухвековой вражды со стороны России. Это уже не только вопрос образования. Когда власть пытается преподавать детям искаженную историю, она пытается лишить нацию памяти — прошлого собственной страны и, соответственно, будущего. Мы должны быть бдительными, поскольку это политика, направленная против национальных интересов, с которой нельзя мириться. Если мы это допустим, это будет нашей величайшей ошибкой и преступлением перед будущими поколениями. Образование наших детей, их здоровье, их права и знание истории своей страны не должны быть вопросом политической конъюнктуры.



Мы предупреждаем всех, что будущее Грузии находится под угрозой — с точки зрения содержания образования, истории, инфраструктуры в виде разрушенных школ и демографии: более чем в 1000 школах, то есть примерно в 30% школ, вообще не было ни одного первоклассника, а примерно в 730 школах — менее пяти учеников. Это объявленный «Грузинской мечтой» геноцид Грузии и грузинского народа. Мы будем продолжать эту борьбу и до конца защищать интересы грузинского народа, но ваша поддержка в этом процессе имеет важное и решающее значение», — заявил Ираклий Купрадзе.







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