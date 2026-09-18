Премьер-министр осмотрел недавно отремонтированные государственные школы № 4 и № 5 в Батуми

18.09.2026 15:48





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с министром образования, науки и молодежи Гиви Миканадзе, министром инфраструктуры Ревазом Сохадзе, председателем правительства Автономной Республики Аджария Зурабом Патарадзе и председателем Верховного совета Автономной Республики Аджария Цотне Ананидзе осмотрел в Батуми недавно реконструированные государственные школы №4 и №5.



Глава правительства поздравил педагогов и учащихся школ с началом учебного года в полностью обновленной среде и пожелал им успехов.



Премьер ознакомился с проведенными в школах инфраструктурными работами.



Реконструкцию школ осуществил Фонд муниципального развития при софинансировании правительства Грузии и Всемирного банка.



Инфраструктура школ была полностью обновлена; были обустроены внутренние и внешние пространства, соответствующие современным образовательным стандартам, классные комнаты, спортивные площадки и школьные дворы. Также были полностью заменены системы отопления, водоснабжения и канализации. Обе школы полностью адаптированы для учащихся с особыми образовательными потребностями.





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