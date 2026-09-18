Замминистра юстиции: Резолюция Совета Европы возлагает на Россию ответственность за начало процесса деоккупации

18.09.2026 15:44





»Несмотря на то, что Россия больше не является членом Совета Европы, резолюцией Комитета министров еще раз подтверждено, что у нее сохраняется международное обязательство исполнять решения», — заявил заместитель министра юстиции Бека Дзамашвили.



По его словам, важно продолжать сотрудничество с Комитетом министров Совета Европы, чтобы найти способы исполнения этих решений.



«Наше правительство последовательно, спокойно, квалифицированно и с правовой точки зрения защищает интересы государства и суверенитет. В этом контексте общественности известно, что Грузия выиграла абсолютно все судебные споры против Российской Федерации в Страсбургском суде и международных судах, и в результате было установлено, что ответственность за абсолютно все нарушения, имевшие место во время войны 2008 года и после нее, в рамках продолжающейся оккупации, лежит на России. Кроме того, очень важно, что в судебных решениях юридически подтверждено: Россия осуществляет продолжающуюся по настоящее время оккупацию территорий Грузии с 1990-х годов, и ответственность за нарушения, совершенные в этот период, также полностью лежит на России.



В результате, с одной стороны, на нее возложена обязанность выплатить компенсацию в размере около 430 миллионов евро, а кроме того, важно, что именно Россия несет ответственность за устранение всех этих нарушений. После принятия этого решения очень важно, чтобы мы постоянно продолжали сотрудничество с Комитетом министров Совета Европы, чтобы найти способы исполнения этих решений. Несмотря на то, что Российская Федерация больше не является членом Совета Европы, резолюцией, принятой Комитетом министров, еще раз подтверждено, что у нее сохраняется международное обязательство исполнять эти решения, и в этих резолюциях прямо указано, что Россия несет ответственность за начало и осуществление процесса устранения этих нарушений, что подразумевает, с одной стороны, начало процесса деоккупации, а с другой — возвращение вынужденных переселенцев в места их проживания.



Как известно общественности, все эти нарушения касаются таких прав, как право на жизнь, запрет пыток, право собственности, право на получение образования на родном языке. Также очень важно, что в процессе так называемой «бордеризации» вся ответственность за нарушения свободы передвижения также лежит на России», — заявил Дзамашвили.



Как отметил Дзамаишвили, судебные решения и резолюции имеют большое практическое значение, поскольку они станут правовой основой для того, чтобы при возникновении соответствующей геополитической ситуации начался и процесс деоккупации.



«Что касается практического значения этих решений и резолюций, оно очень велико, поскольку эти решения являются основанием для прекращения процесса признания. Напротив, мы видим, что Грузия очень успешно проводит политику непризнания, и число государств, признавших оккупированные территории, больше не увеличивается. Более того, мы добились значительного успеха: те немногие государства, которые признавали оккупированные территории Грузии, также начали отзывать свое признание.



Эти судебные решения и резолюции имеют очень большое практическое значение и станут правовой основой, гарантией того, что при возникновении соответствующей геополитической ситуации начнется и процесс деоккупации», — отметил Дзамаишвили.



Для справки: по информации Министерства юстиции Грузии, Комитет министров Совета Европы в очередной раз подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и призвал Россию выполнять международные обязательства.







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