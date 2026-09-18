Кобахидзе: Наш приоритет – развитие системы образования

18.09.2026 15:40





«Наш приоритет — развитие системы образования, постоянное обновление и развитие инфраструктуры, и сегодняшний день также является тому примером», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на открытии 21-й государственной школы в Батуми.



По его словам, в недавно построенной школе полностью обеспечены современные стандарты.



«Хочу поздравить всех с началом учебного года. Особенно поздравляю первоклассников! Для вас начинается совершенно новый этап жизни, и я хочу пожелать всем счастливых лет и больших успехов. Уверен, что каждый из вас будет очень успешным и заложит основу для новых успехов в развитии нашей страны.



Сегодняшний день особенно радостный для учеников 21-й школы в Батуми, поскольку этот учебный год они начинают в совершенно новой школе, где во всех отношениях обеспечены современные стандарты. Конечно, такая образовательная среда означает еще более качественное образование. Еще раз поздравляю вас с этим днем, с новой школой, рассчитанной на 1400 учеников, которая соответствует всем современным стандартам. И это наш приоритет. Наш приоритет — развитие системы образования, постоянное обновление и развитие инфраструктуры, и сегодняшний день также является тому примером.



Когда-то здесь находилась школа, историческое здание, которое наши предшественники снесли с определенными целями. И здесь видна разница в подходах — на месте, где школа была снесена, построена совершенно новая школа для детей. Конечно, именно так все и должно быть обеспечено, все должно делаться в первую очередь для детей, для образования. Это наш подход, и именно в соответствии с ним мы продолжим работать.



Сегодня мы также осмотрели в Батуми школы №4 и №5, которые полностью реконструированы, и там для детей также будет обеспечена совершенно новая, современная среда», — отметил премьер.







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