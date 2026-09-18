«Не будем забегать вперед»: Кобахидзе прокомментировал массовое отравление в детсадах Тбилиси

18.09.2026 17:10





Поставщики продовольствия в детские сады Тбилиси будут привлечены к ответственности, если расследование подтвердит их вину в массовом отравлении детей. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе во время визита в Батуми.



Премьер уверяет, что контроль за качеством питания в детсадах осуществляется на постоянной основе. Он призвал общественность «не забегать вперед» с выводами.



«Контроль в целом осуществляется. Есть конкретная компания, которая обеспечивает питание и соответствующее обслуживание в масштабах столицы. По всей видимости, возникла конкретная проблема, но я не буду забегать вперед. Главное, чтобы профильные ведомства выяснили причину и установили, есть ли в этом вина конкретной компании или компаний. В таком случае вопрос ответственности обязательно встанет», — заявил премьер-министр.



По официальным данным, симптомы интоксикации (острая рвота и боли в животе) зафиксированы у 55 воспитанников и одного воспитателя из 20 детских садов Тбилиси. Детей экстренно госпитализировали в шесть городских клиник. Семь учреждений временно приостановили работу по рекомендации эпидемиологов.



Следственная служба Минфина Грузии возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК Грузии (производство или реализация опасной для жизни и здоровья продукции).



В рамках расследования следователи и эксперты Национального агентства продовольствия провели обыски в четырех детсадах и у трех компаний-поставщиков продуктов. Допрошено более 50 родителей и медицинских работников. По предварительной версии, причиной отравления стала бактериальная инфекция в доставленных продуктах; изъятые образцы еды направили на лабораторную экспертизу.



Всего в Тбилиси функционируют 190 государственных детских садов, обслуживающих более 61 тысячи детей. Учебный процесс в них возобновился после летних каникул 15 сентября.





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