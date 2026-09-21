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Омбудсмен обратился в Апелляционный суд с мнением «друга суда» по делу Алеко Элисашвили
21.09.2026 12:43
Народный защитник Грузии обратился в Тбилисский апелляционный суд с мнением «друга суда» (Amicus Curiae) по делу Александре Элисашвили.
Об этом говорится в распространенной Народным защитником информации.
«Аппарат Народного защитника ознакомился с представленным адвокатом осужденного судебным решением, согласно которому Александре Элисашвили признан виновным в попытке террористического акта.
Следует отметить, что террористический акт является преступлением, определяемым специальной целью, для которого «террористическая цель» представляет собой обязательный составляющий элемент. Данное требование устанавливает сам Уголовный кодекс и выделяет три категории террористических целей. Как обязательная часть субъективной стороны состава, она является вопросом ключевого значения для судебного разбирательства и должна быть надлежащим образом обоснована и подкреплена аргументами.
В результате изучения приговора было установлено, что Тбилисский городской суд не уделил надлежащего внимания установлению специального намерения, в частности террористической цели, и автоматически отождествил ее с мотивом политического протеста Александре Элисашвили.
В мнении друга суда Народный защитник рассмотрел международные стандарты, практику Европейского суда по правам человека, а также научные и другие работы, касающиеся стандартов обоснования судебных решений, значение выделения специального намерения в отношении непосредственно террористических преступлений, а также необходимости разграничения мотива и цели.
Народный защитник выражает надежду, что представленное заключение друга суда внесет больше ясности в процесс рассмотрения правового вопроса и поможет Апелляционному суду оценить данное преступление и составляющие его элементы с той правовой точностью, которой требуют Уголовный кодекс Грузии, специфика преступления, стандарты обоснования и общие принципы права», - говорится в информации.
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