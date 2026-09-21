Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Омбудсмен обратился в Апелляционный суд с мнением «друга суда» по делу Алеко Элисашвили


21.09.2026   12:43


Народный защитник Грузии обратился в Тбилисский апелляционный суд с мнением «друга суда» (Amicus Curiae) по делу Александре Элисашвили.

Об этом говорится в распространенной Народным защитником информации.

«Аппарат Народного защитника ознакомился с представленным адвокатом осужденного судебным решением, согласно которому Александре Элисашвили признан виновным в попытке террористического акта.

Следует отметить, что террористический акт является преступлением, определяемым специальной целью, для которого «террористическая цель» представляет собой обязательный составляющий элемент. Данное требование устанавливает сам Уголовный кодекс и выделяет три категории террористических целей. Как обязательная часть субъективной стороны состава, она является вопросом ключевого значения для судебного разбирательства и должна быть надлежащим образом обоснована и подкреплена аргументами.

В результате изучения приговора было установлено, что Тбилисский городской суд не уделил надлежащего внимания установлению специального намерения, в частности террористической цели, и автоматически отождествил ее с мотивом политического протеста Александре Элисашвили.

В мнении друга суда Народный защитник рассмотрел международные стандарты, практику Европейского суда по правам человека, а также научные и другие работы, касающиеся стандартов обоснования судебных решений, значение выделения специального намерения в отношении непосредственно террористических преступлений, а также необходимости разграничения мотива и цели.

Народный защитник выражает надежду, что представленное заключение друга суда внесет больше ясности в процесс рассмотрения правового вопроса и поможет Апелляционному суду оценить данное преступление и составляющие его элементы с той правовой точностью, которой требуют Уголовный кодекс Грузии, специфика преступления, стандарты обоснования и общие принципы права», - говорится в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна