Папуашвили: Членство в ЕС не представляет для Грузии ценности без Абхазии и Цхинвальского региона

21.09.2026 12:58





Членство в ЕС не представляет для Грузии никакой ценности без Абхазии и Цхинвальского региона. Все должны это запомнить. То, что Гварамия повторяет посыл кампании, который в конечном итоге подразумевает передачу Абхазии и Цхинвальского региона от Грузии России, не имеет никаких шансов каким-либо образом закрепиться в грузинском народе, - заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.



По оценке Папуашвили, вероятно, никто не сомневается, что Георгий Барамидзе, Михаил Саакашвили и Ника Гварамия не допускали оговорки. По его словам, Гварамия повторяет то, что говорил ранее. Как заявил Шалва Папуашвили, это является частью кампании, и Ника Гварамия сам описал, какова цель этой кампании.



«Он совершенно неуместно провел сравнение между Абхазией и Карабахом, сказал, что подобно тому, как Армения сумела забыть и избавиться от карабахской травмы, такой же травмой является и Абхазия. Армения отказалась от Карабаха и благодаря этому получила возможность перевести отношения с Брюсселем на новый этап, намекнул, что и мы должны забыть травмы и избавиться, чтобы отношения с Брюсселем стали более тесными. Это часть кампании - Грузия в ЕС без Абхазии и Цхинвальского региона. Это кампания, которая, как видно, напрямую оркестрирована из-за рубежа. То, что говорят Украине, что ей придется пойти на территориальные уступки, чтобы ее развитие было более быстрым, и европейская перспектива более реальной, то, на что намекал Гварамия в связи с Карабахом, заявляя, что, по его оценке, забывание и избавление от Карабаха как травмы способствовало быстрому продвижению Армении, и то, на что намекают Молдове в связи с Приднестровьем, напрямую заработала пропаганда - Грузия в Евросоюзе без Абхазии и Цхинвали.



Еще раз повторю, для сведения всей пропаганды внутри страны и тех, кто заказывает эту пропаганду за пределами страны - членство в Евросоюзе не представляет для Грузии никакой ценности без Абхазии и Цхинвальского региона. Все должны это запомнить и прекратить нащупывать почву. То, что Гварамия повторяет посыл этой кампании, которая в конечном итоге подразумевает передачу Абхазии и Цхинвальского региона от Грузии России, не имеет никаких шансов каким-либо образом прижиться среди грузинского народа. Всем, кто заказывает эту кампанию, я скажу, прекратите подобные попытки», - заявил Папуашвили.





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