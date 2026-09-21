Папуашвили: Та же группа, которая организовала «Намахвани ГЭС 1» против Грузии, организует «Намахвани ГЭС 2»

21.09.2026 13:20





»Та же группа, которая организовала «Намахвани ГЭС 1» против Грузии, организует «Намахвани ГЭС 2» в связи с этим проектом. «Альт-Инфо», «Национальное движение», НПО — тогда это было объединение этих трех групп, и сейчас мы видим то же самое», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Папуашвили спросили об акции, состоявшейся на площади Свободы, участники которой заявили, что выступают против строительства так называемых арабских городов.



«Если посмотреть на состав группы, которая участвует в этой кампании, на ее цели и содержание, мы поймем, что перед нами кампания «Намахвани ГЭС 2“, как и тогда, когда целью было сорвать важный с экономической точки зрения и для энергетической независимости проект, и тогда им это удалось. Ущерб, нанесенный Грузии, составляет не только 400 миллионов лари компенсации, но и ущерб энергетической безопасности и независимости, причиненный в результате управляемой извне ложной кампании вокруг »Намахвани ГЭС». Иск был обжалован, и мы пока ждем решения. На сегодняшний день уже имеется решение арбитража.



Тогда тоже звучали ксенофобские аргументы, и тогда было точно такое же объединение «Альт-Инфо» и «Национального движения». Сегодня мы также видим, что «Альт-Инфо» и «Национальное движение» находятся на одном фронте против интересов Грузии.



К сожалению, в 2020–2021 годах Грузия не оказалась достаточно сильной, чтобы противостоять кампании, спланированной извне, и им удалось нанести ущерб интересам нашей страны. С тех пор многое изменилось, в том числе были перекрыты многие источники финансирования, направленного против Грузии, и сегодня государство гораздо сильнее, чтобы не допустить подобной абсурдной кампании.



Та же группа, которая организовала «Намахвани ГЭС 1“ против Грузии, организует «Намахвани ГЭС 2“ в связи с этим проектом. «Альт-Инфо», «Национальное движение», НПО — объединение этих трех групп было и тогда, и сейчас мы это наблюдаем.



Если в ксенофобии и есть что-то европейское, то это Европа столетней давности, которая действительно была ксенофобской, причем значительная ее часть — фашистской. Поэтому, как видно, грузинские проевропейцы ведут нас именно к этой Европе — к фашистской, ксенофобской Европе. Поэтому, естественно, они объединились вместе с «Альт-Инфо», и теперь мы видим, что эти две силы, которые были настроены антагонистически друг к другу, на самом деле находятся на одной стороне», — заявил Папуашвили.



При этом председатель парламента заявил, что один из лидеров «Альт-Инфо», участвовавший в дебатах с премьер-министром, даже не смог употребить термин «арабизация», поскольку это абсурдный ярлык.



«Один из лидеров «Альт-Инфо», который в свое время отошел от политики и сейчас пытается реабилитировать себя, участвовал в дебатах, в том числе с премьер-министром, и даже не смог употребить термин «арабизация», поскольку это абсурдный ярлык, с помощью которого пытаются повторить «Намахвани ГЭС 2“.



Если посмотреть на национальный состав людей, находящихся в Грузии, то, если взять весь арабский мир, люди, находящиеся у нас, составляют 0,3% населения Грузии. Речь идет не о гражданах, а обо всех людях, находящихся в стране в целом. Это уже показывает абсурдность обвинения», — заявил Папуашвили.







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