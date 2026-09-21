«Грузинская мечта» потребует в КС запрета и партии «Гахария - За Грузию»

21.09.2026 14:00





По информации председателя парламента Шалвы Папуашвили, обновленный конституционный иск, в который добавлена партия «Гахария - За Грузию», подписан и сегодня будет внесен в Конституционный суд.



«Иск подготовлен, подписан и физически, думаю, сегодня будет подан. Были выходные, и сегодня он будет сдан в Конституционный суд. Иск будет публичным, и все смогут посмотреть. Надеюсь и уверен, что Конституционный суд и судьи ведут работу над иском. Девять месяцев это лишь максимальный срок, но ничто не мешает Конституционному суду рассмотреть до тех пор», - заявил Папуашвили.



По его словам, партия «Гахария - За Грузию», по представлению «Грузинской мечты», является неконституционной, и соответствующая аргументация представлена в обновленном иске.



«С самого начала было видно, что Гахария был частью единого фронта «Нацдвижения», мы всегда об этом говорили. Непосредственно перед выборами, во время выборов 2024 года, была даже кампания - 4-5-9-25, которая подразумевала, что голосование за любого из них означало голосование за одну цель. Действовавшая тогда президент Саломе Зурабишвили прямо это говорила, как и другие, призывая граждан отдать голос за любого из этих четырех, поскольку в конечном итоге они проголосуют за одну цель.



Так что это было очевидно с самого начала. В том числе по тому, что они объявили бойкот парламенту. Год они не входили в парламент, и, как вы знаете, у первой группы депутатов даже были прекращены мандаты, поскольку они не присутствовали на заседаниях парламента и только после того, как переворот 4 октября провалился, по их же признанию, один из их лидеров сказал, что из-за провала 4 октября они вошли в парламент. Несмотря на это, мы дали им возможность вернуться к конституционному порядку, признать конституционный порядок. Однако мы видим, что ничего не изменилось. Они не признают конституционный порядок, соответственно, эта партия, по нашему представлению, является антиконституционной, и соответствующая аргументация представлена в обновленном иске», - заявил Папуашвили.



Для справки, «Грузинская мечта» обратится в Конституционный суд с требованием запретить и партию «Гахария - За Грузию». «Грузинская мечта» уже представила конституционный иск, в котором требует признать неконституционной и запретить деятельность «Национального движения», «Коалиции за перемены», «Сильной Грузии - Лело» и «Федералистов».





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