Евросоюз твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах

21.09.2026 21:13





Представительство ЕС в Грузии распространяет заявление о деятельности Миссии наблюдателей Европейского союза в Грузии.



В заявлении отмечается, что ЕС твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ и остается привержен миру, безопасности и стабильности в Грузии.



«После августовской войны 2008 года Евросоюз взял обязательство создать в Грузии международную наблюдательную миссию. Через несколько недель Миссия наблюдателей Европейского союза (EUMM) уже была на месте и способствовала стабилизации ситуации и снижению риска возобновления боевых действий.



Спустя 18 лет EUMM днем и ночью продолжает патрулирование . И, возможно, одним из показателей ее успеха является именно то, что значительная часть ее деятельности остается незаметной: когда удается сдерживать напряженность, инциденты не обостряются, и местное население продолжает повседневную жизнь, это редко попадает в заметные заголовки. Однако содействие такой стабильности требует постоянной работы и непрерывного присутствия на месте.



Евросоюз твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ и остается привержен миру, безопасности и стабильности в Грузии», - говорится в заявлении.





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