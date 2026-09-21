Датунашвили: В ООН слушали и Муаммара Каддафи, и Башара Асада, это ничего не меняет в политической изоляции «Грузинской мечты»

21.09.2026 21:15





Отчаяние, вызванное делегитимацией, ничто не описывает лучше, чем пропагандистская попытка каждый раз преподносить любую протокольную встречу, любой рядовой, обычный визит как какое-то крупное политическое событие, - об этом заявил один из лидеров «Лело - Сильная Грузия» Тазо Датунашвили в связи с участием премьер-министра Ираклия Кобахидзе в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится 24 сентября.



По словам Датунашвили, ООН это организация, где каждому дают возможность высказаться, и в связи с этим фактом власти «запустили большую пропагандистскую машину».



По его оценке, подобное отношение к данному факту показывает, что основатель и почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили ожидает международного признания именно от Запада.



«В ООН слушали и Муаммара Каддафи, в ООН слушали и Башара Асада. ООН - это организация, где каждому дают возможность высказаться, когда он туда приезжает. Это ничего не меняет в политической изоляции «Грузинской мечты». Очень жалко выглядит власть, которая каждый раз задействует всю машину, когда отправляется говорить о космосе и инопланетянах или присутствует на очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, либо участвует в каком-либо подобном событии.



Грузия изолирована от цивилизованного мира, потому что ею управляет русский олигарх, выпрыгнувший из 90-х, и управляет бандитскими методами. Грузия стала бандитским государством. Грузия будет изолирована со стороны наших партнеров до тех пор, пока сохраняется эта ситуация. А не партнёры, кого судьба Грузии не заботит и кто, например, не осуждает т.н. выборы в т.н. Южной Осетии, про них говорят, что являются нашими друзьями.



На самом деле в ООН лучше всего видно, что Иванишвили стремится к международному признанию на Западе, а не в Тегеране и Пекине», - заявил Тазо Датунашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





