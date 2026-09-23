Бочоришвили: Премьер принял участие в ужине, приеме, организованном от имени президента Трампа

23.09.2026 18:19





Премьер принял участие в ужине, приёме, организованном от имени президента Трампа, куда была приглашена делегация Грузии, - об этом журналистам заявила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.



По словам Бочоришвили, в рамках Генеральной ассамблеи ООН проходит ряд мероприятий высокого уровня, в которых принимает участие грузинская делегация.



«Премьер принял участие в ужине, приёме, организованном от имени президента Трампа, куда была приглашена делегация Грузии. Грузинская делегация принимает участие в различных мероприятиях, в том числе в мероприятиях, посвящённых процессам, протекающим в нашем регионе. Состоится ряд встреч с руководителями международных организаций, с генеральным секретарём как ООН, так Совета Европы», - отметила Бочоришвили.





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