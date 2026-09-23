В Амбролаури избили мэра – в нападении обвиняют другого чиновника

23.09.2026 19:18





По информации TV Pirveli, на мэра Амбролаури Зазу Кеванишвили напал высокопоставленный чиновник администрации губернатора Зураб Цагуришвили, известный как «Мжаве».



Очевидцы утверждают, что между ними произошло несколько эпизодов конфликта, в ходе которых мэр подвергся нападению.



Сам Цагуришвили сообщил TV Pirveli, что покинул должность по собственному желанию, поскольку больше не хотел работать в высокогорной Раче. Он отрицает, что его уход связан с инцидентом с мэром.





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