Прокурор: Все три свидетеля подтвердили, что не были проинформированы о сооружении поста в Чорчане

23.09.2026 18:27





Все три свидетеля подтвердили, что не были проинформированы о сооружении данного поста, - об этом заявила прокурор по делу бывшего премьер-министра Георгия Гахария - Тамар Якобидзе после завершения судебного заседания по т.н. делу Чорчана.



На заседании в качестве свидетелей были допрошены бывший глава администрации правительства Кахи Кахишвили, бывший заместитель главы СГБ Александр Табатадзе и бывший губернатор Шида Картли Георгий Ходжеванишвили, которые в 2019 году занимали соответствующие должности.



Как заявила прокурор Тамар Якобидзе, бывший премьер-министр Георгий Гахария единолично принял решение о сооружении поста в Чорчана.



«На сегодняшнем судебном заседании сторона обвинения допросила трёх свидетелей, которые говорили в рамках своей служебной компетенции и предоставили суду ту информацию, которой они располагали в связи с фактом возведения поста в Чорчана в августе 2019 года. Могу подтвердить, что все трое свидетелей подтвердили, что не были проинформированы о сооружении данного поста.



Георгий Гахария единолично принял решение о возведении поста и не согласовал ни со Службой государственной безопасности, ни с членами Совета национальной безопасности, ни с премьером, что подтверждается показаниями, данными суду бывшим премьер-министром Грузии Мамукoй Бахтадзе. Часть членов Совета национальной безопасности уже допрошена на процессе, ещё несколько человек предстоит опросить.



На данном этапе допрошенные на процессе свидетели, которые в данном случае являются членами Совета национальной безопасности, подтверждают, что с ними у Георгия Гахария по поводу возведения поста не было коммуникации ни в каком формате.



Точно сказать, на скольких заседаниях сторона обвинения завершит исследование доказательств, я не могу, но для этого не потребуется много заседаний. Что касается количества допрошенных свидетелей, то на судебных процесах мы уже опросили более половины», - заявила Тамар Якобидзе.



Что касается проведения судебных заседаний в закрытом режиме, по словам прокурора, заседания были закрыты по причине того, что на процессах есть вопросы, связанные с государственной тайной.





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