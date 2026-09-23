Прокуратура предъявила обвинения криминальным авторитетам – братьям Пеикришвили

23.09.2026 18:29





Прокуратура Грузии предъявила обвинения братьям — криминальным авторитетам — Георгию и Давиду Пеикришвили. Георгий проходит по статье о вымогательстве крупной суммы денег, а Давид — по статье о групповом хулиганстве.



По версии следствия, 17 сентября Георгий Пеикришвили с целью завладения имуществом в крупном размере потребовал от потерпевшего передачи 47 000 долларов США (эквивалент 122 580,70 лари) якобы в качестве доли от прибыли, полученной от торговли криптовалютой, угрожая в противном случае расправой.



Мужчина был задержан сотрудниками полиции 22 сентября. Ему предъявлено обвинение по подпункту «в» части 2 статьи 181 Уголовного кодекса Грузии (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой насилия над потерпевшим, совершенное с целью получения имущества в крупном размере), предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.



Что касается его брата, Давида Пеикришвили, который также задержан полицией, — прокуратура вменяет ему в вину групповое хулиганство.



По данным следствия, в Тбилиси на проспекте Чавчавадзе из-за остановки у светофора Давид Пеикришвили в оскорбительной форме потребовал от двигавшегося на автомобиле потерпевшего освободить проезжую часть. Вслед за этим он и Александр Чаподзе нанесли водителю словесные оскорбления и применили к нему физическое насилие, причинив физическую боль и легкие телесные повреждения.



В прокуратуре заявляют, что этими действиями Пеикришвили и Чаподзе грубо нарушили общественный порядок, затруднили движение транспорта и проявили явное неуважение к обществу.



Задержанным предъявлено обвинение по подпункту «а» части 2 статьи 239 Уголовного кодекса Грузии (хулиганство, то есть действие, грубо нарушающее общественный порядок и выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия группой лиц по предварительному сговору). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.



В отношении всех троих обвиняемых прокуратура ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.





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