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Ираклий Кобахидзе принял участие в дискуссии высокого уровня по вопросам мира, организованной в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
23.09.2026 20:42
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял участие в панельной дискуссии высокого уровня, посвященной вопросам мира и организованной Финляндией.
Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства.
По их информации, на мероприятии под названием «Укрепление обещания мира путем использования имеющихся в нашем распоряжении возможностей» лидеры обсудили пути предотвращения конфликтов и их мирного урегулирования, а также подчеркнули необходимость соблюдения принципов международного права.
«В своем выступлении глава правительства Грузии акцентировал внимание на оккупации 20% территории страны и отметил, что Грузия на собственном опыте столкнулась с игнорированием норм международного права.
Ираклий Кобахидзе говорил о необходимости уважения суверенитета государств и подчеркнул особое значение совместных усилий международного сообщества и более эффективного использования дипломатических инструментов для преодоления общих вызовов.
В панельной дискуссии в закрытом формате, организованной президентом Финляндской Республики Александером Стуббом, приняли участие лидеры различных стран», — говорится в информации правительства Грузии.
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