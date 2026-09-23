Ираклий Кобахидзе принял участие в дискуссии высокого уровня по вопросам мира, организованной в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

23.09.2026 20:42





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял участие в панельной дискуссии высокого уровня, посвященной вопросам мира и организованной Финляндией.



Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства.



По их информации, на мероприятии под названием «Укрепление обещания мира путем использования имеющихся в нашем распоряжении возможностей» лидеры обсудили пути предотвращения конфликтов и их мирного урегулирования, а также подчеркнули необходимость соблюдения принципов международного права.



«В своем выступлении глава правительства Грузии акцентировал внимание на оккупации 20% территории страны и отметил, что Грузия на собственном опыте столкнулась с игнорированием норм международного права.



Ираклий Кобахидзе говорил о необходимости уважения суверенитета государств и подчеркнул особое значение совместных усилий международного сообщества и более эффективного использования дипломатических инструментов для преодоления общих вызовов.



В панельной дискуссии в закрытом формате, организованной президентом Финляндской Республики Александером Стуббом, приняли участие лидеры различных стран», — говорится в информации правительства Грузии.





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