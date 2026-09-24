Хоштария: Визит Папуашвили связан не с желанием нормализации взаимоотношений с ЕС, а с подготовкой к эскалации

24.09.2026 17:55





Визит Папуашвили в Европу связан не с желанием наладить отношения с Евросоюзом, а с подготовкой к эскалации — Очевидно, что у них две задачи: переложить на Евросоюз вину за прекращение отношений с ним и не вызвать протест со стороны народа, в том числе собственных избирателей, — говорится в заявлении лидера партии «Дроа», находящейся под стражей Элене Хоштария, распространённом в социальной сети.



Как пишет Хоштария, этой осенью большая антироссийская акция неизбежна.



«Визит Папуашвили в Европу связан не с желанием наладить отношения с Евросоюзом, а с подготовкой к эскалации.



Очевидно, что у них две задачи: переложить на Евросоюз вину за прекращение отношений с ним и не вызвать протест со стороны народа, в том числе собственных избирателей.



Исходя из этого, я уверена, что этот визит служит лишь тому, чтобы потом вернуться и сказать: вот, мы всё сделали. И, что самое главное, я уверена, что они знают: этой осенью со стороны Евросоюза будут приняты серьёзные решения, которые вызовут недовольство народа.



Поэтому, с одной стороны, это также показатель того, что «Грузинская мечта» находится в плохом положении, а с другой — самое важное, чтобы мы, общество, не оказались под влиянием их манипуляций и уловок и были готовы к этому этапу эскалации. Были готовы как к решениям Евросоюза, так и к основанным на лжи пропагандистским действиям «Мечты» и, возможно, к ужесточению репрессий.



Готовность означает заблаговременную коммуникацию всех протестных групп для обсуждения определённых сценариев. Коммуникацию как с оппозиционными, так и с активистскими и общественными группами. Необходимо рассматривать различные варианты и планировать действия.



Этой осенью большая антироссийская акция неизбежна, и это очень важно, чтобы показать это России», — пишет Хоштария.





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