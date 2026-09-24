Грузия является страной-сопредседателем Группы друзей по вопросам всеобщего охвата услугами здравоохранения

24.09.2026 17:56





В рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН, состоялась встреча Группы друзей по вопросам всеобщего охвата услугами здравоохранения. Грузия является страной-сопредседателем данной группы. Министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе принял участие во встрече в статусе сопредседателя.



Михаил Сарджвеладзе рассказала об опыте Грузии и акцентировал внимание на реформах, проведенных в стране в сфере всеобщего здравоохранения.



Министр отметил, что после запуска программы всеобщего здравоохранения в 2013 году показатель охвата населения вырос более чем до 95%. По его словам, поэтапно расширялся пакет медицинских услуг, снизилась сооплата со стороны пациентов и увеличились государственные расходы на здравоохранение.



По заявлению министра, со дня запуска программы всеобщего здравоохранения и по сей день в стране был осуществлен ряд важных изменений в направлении укрепления системы здравоохранения и улучшения качества обслуживания. Продолжением этого процесса является новый этап реформ, одним из главных направлений которого выступает укрепление первичного звена здравоохранения.



Как заявил Михаил Сарджвеладзе, начатая в 2025 году реформа первичной медико-санитарной помощи нацелена на усиление профилактики и раннего выявления заболеваний, более эффективное управление хроническими заболеваниями и обеспечение непрерывности медицинского обслуживания пациентов.



Министр также рассказал о реформах, проведенных в сфере финансирования и повышения качества здравоохранения. Он уделил внимание механизмам обеспечения качества медицинских услуг и внедрению стандартов минимальной заработной платы для медицинского персонала.



Сопредседателями Группы друзей по вопросам всеобщего охвата услугами здравоохранения наряду с Грузией также являются Япония и Таиланд. Во встрече приняли участие министр здравоохранения Испании, а также представители правительств и ведомств здравоохранения разных стран.





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