Шалва Папуашвили встретился с председателем парламента Люксембурга

24.09.2026 18:02





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с председателем Палаты депутатов парламента Великого Герцогства Люксембург Клодом Визелером. Шалва Папуашвили поблагодарил люксембургского коллегу за поддержку территориальной целостности Грузии.



Стороны отметили, что сотрудничество между парламентами двух стран динамично развивается. Собеседники вспомнили плодотворную встречу, состоявшуюся в апреле 2026 года в г. Стамбуле в рамках Генеральной ассамблеи Межпарламентского союза (IPU). Была подчеркнута важность двустороннего официального визита Шалвы Папуашвили.



Стороны обсудили направления двустороннего сотрудничества, в том числе развитие связей между бизнес-кругами и взаимодействие в сфере туризма.



На встрече также рассмотрели отношения между Грузией и Евросоюзом. Было отмечено, что Грузия успешно выполняет обязательства, предусмотренные Соглашением об ассоциации. Подчеркнута важность возобновления диалога.



Информацию распространяет пресс-служба парламента.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





