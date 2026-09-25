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Кобахидзе с трибуны ООН обратился к абхазам и осетинам


25.09.2026   10:09


Двадцать процентов территории нашей страны по-прежнему оккупированы Российской Федерацией, а сотни тысяч наших граждан по-прежнему являются вынужденно перемещёнными и не могут вернуться в свои дома. Одной из главных тем нынешней сессии является восстановление доверия, и именно на этом фоне я хочу обратиться к нашим абхазским и осетинским братьям и сёстрам, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам главы правительства, блага, достигнутые благодаря миру, и экономическое развитие Грузии не должны тормозиться искусственно проведенными разделительными линиями. Как отметил Ираклий Кобахидзе, возможность пользоваться этими благами также должны иметь жители оккупированных исторических регионов.

«На протяжении веков у нас была одна Родина, и нас связывала общая история. Проведенные на сегодняшний день разделительные линии не смогут стереть эту историю и определить будущее наших детей. Мы верим, что достигнутые благодаря миру блага и экономическое развитие Грузии не должны тормозиться искусственно проведенными разделительными линиями. Возможность пользоваться этими благами должны иметь и люди, проживающие в наших оккупированных исторических регионах, - те, кто был и всегда будет неотъемлемой частью нашего общего будущего», - отметил премьер.


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