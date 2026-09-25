Кобахидзе – Будущее Южного Кавказа не должно определяться разделительными линиями

25.09.2026 10:23





«Вызовы, стоящие перед нашей страной, еще раз напоминают нам о том, что национальную стабильность и успех невозможно рассматривать вне более широкого регионального контекста», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.



Как отметил глава правительства, будущее Южного Кавказа не должно определяться разделительными линиями, проведенными в прошлом.



«Мы постоянно стремимся последовательно действовать в рамках региональных инициатив как добросовестный посредник, укрепляя сотрудничество и внося вклад в поиск мирных решений. Сегодня мы видим реальную возможность начать с чистого листа строительство более мирного и взаимосвязанного региона, что отвечает нашему общему стремлению — создать лучшее будущее. Такой дух сотрудничества должен также воплощаться в ощутимых экономических возможностях для региона», — заявил Ираклий Кобахидзе.





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