Кобахидзе: Установление долгосрочного мира невозможно с помощью силы

25.09.2026 10:29





»Установление долгосрочного мира невозможно с помощью силы, он должен основываться на диалоге, взаимопонимании и взаимном уважении», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



По словам главы правительства, сохранение мира и укрепление международного сотрудничества по-прежнему остаются главными приоритетами.



«Для меня большая честь выступать перед этой Ассамблеей от имени Грузии — страны, идентичность которой формировалась многовековой историей, стойкостью и взаимодействием с меняющимся миром. Сегодня мы собрались здесь в то время, когда международная ситуация претерпевает значительные изменения. События, происходящие в различных регионах мира, ставят нынешнее положение перед вызовами и порождают вопросы относительно будущего международного порядка. В этих условиях сохранение мира и укрепление международного сотрудничества по-прежнему остаются главными приоритетами.



На фоне растущих вызовов на глобальном уровне скоординирированное реагирование на общие препятствия, предотвращение конфликтов и достижение целей, поставленных в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, будут возможны только посредством укрепления международного сотрудничества и принятия общей ответственности за совместные действия. Установление долгосрочного мира невозможно с помощью силы; он должен основываться на диалоге, взаимопонимании и взаимном уважении», — заявил премьер-министр.





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