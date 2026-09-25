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Премьер Грузии и президент Сербии встретились на полях Генассамблеи ООН
25.09.2026 10:32
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с президентом Сербии Александром Вучичем.
По сообщению администрации правительства, стороны подчеркнули дружественные связи между двумя странами и позитивную динамику развития сотрудничества в различных сферах. Была выражена надежда на то, что в ближайшее время в Тбилиси откроется посольство Сербии, что поспособствует дальнейшему углублению двусторонних отношений.
«Внимание было акцентировано на тенденции роста двустороннего товарооборота; было отмечено, что важным шагом вперед в этом направлении станет оформление соглашения о свободной торговле, переговоры по которому уже выходят на завершающую стадию».
Премьер-министр Грузии поблагодарил президента Сербии «за поддержку европейских устремлений страны и подчеркнул особое значение отношений, основанных на взаимном уважении».
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