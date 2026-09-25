Не существует способного мыслить человека, который поверит, что Гахария единолично принял решение по посту в Чорчане - адвокат

25.09.2026 17:00





Позиция Георгия Гахария по т.н. делу Чорчана однозначна - все всё знали. И Мамука Бахтадзе, и министр обороны, и СГБ, и Георгий Ходжеванишвили. Они всё знали, - так адвокат Георгия Гахария Бердия Сичинава ответил на вопрос журналистов о позиции бывшего премьер-министра Георгия Гахария в отношении бывших высокопоставленных чиновников его кабинета, которые дали показания суду по т.н. делу Чорчана.



По словам Бердии Сичинава, судебное разбирательство по делу о т.н. посте в Чорчана продолжается исследованием доказательств стороны обвинения. В суде уже были допрошены высокопоставленные представители власти, в том числе бывший премьер Мамука Бахтадзе и бывший министр обороны Леван Изория.



По его словам, в списке свидетелей по делу также бывший министр ВД Вахтанг Гомелаури.



«Одного за другим вызывают высокопоставленных политических должностных лиц и заставляют их давать показания не только против Георгия Гахария, но и против национальных интересов собственной страны, в том числе против самих себя. Единственное, что мы можем сказать, заключается в следующем: это процесс, который наносит ущерб национальным интересам Грузии. Я не хочу даже представлять, к каким последствиям для этой страны, национальной безопасности и территориальной целостности может привести обвинительный приговор по этому делу. Поэтому каждый должен подумать, когда принимает решения такого рода. Это дело, которое обязательно станет предметом повторного расследования», - заявил Сичинава.



По его словам, решение о сооружении поста в Чорчана Георгий Гахария не принимал единолично.



«Не существует человека в этой стране, способного мыслить, который поверит, что Георгий Гахария единолично принял решение о сооружении поста, взвалил этот пост себе на спину так, что ни Министерство обороны, ни военная разведка Министерства обороны в оккупированной стране не знали, что происходило на линии оккупации. Также СГБ, которая контролирует все возможные лазейки в этой стране, слушает большинство населения страны с помощью незаконных или законных прослушиваний, всеми открытыми и скрытыми методами, оказывается, не знала, что происходило на линии оккупации, а Георгий Гахария единолично принял это решение - взвалил пост себе на спину, принес в село Чорчана Хашурского муниципалитета, а на следующий день все проснулись, и этот пост словно гриб вырос в лесу Чорчана.В это никто не верит, в том числе никто не верит в то, что они не знали и не были в курсе дела», - заявил Бердия Сичинава.





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