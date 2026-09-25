Хабеишвили: Хватит уже утомляться темой запрета партий! Страну запретили!

25.09.2026 19:41





Хватит уже утомляться темой запрета партий! Страну запретили! - об этом в письме, отправленном из тюрьмы, пишет один из лидеров «Национального движения» Леван Хабеишвили.



По его словам, «Иванишвили-Кобахидзе нечего сказать народу! Поэтому задача пропаганды в том, чтобы дискуссия шла на выдуманные, абсолютно бессмысленные темы».



«Темы, в которых нет людей. Нам навязывают абстрактные, выдуманные глупости.



Топ-5 «любимых» тем пропаганды:



1.русофобия; 2 запрет партий; 3 сектанты; 4 иностранная сила; 5 проблемы демократии в Германии и Франции.



Это «топ-5» тем, на которые они хотят ежедневно вести дискуссии, передачи…



Почему?!



Потому что они тянут время, «катят» месяцы и годы, а тем временем тащат нас в качестве губернии России.



А теперь топ- вопросы, по которым они ни в коем случае не хотят дискуссий! Они не хотят передач на следующие темы: 1.Топливо стало стоить 4 лари! 2. Убийства ежедневно! 3. Убивающие наркотики! 4. Грабительская банковская олигархия и ограбленный народ именем закона! 5.Подорожавшие растительное масло, сахар, гречка, сливочное масло и т. д. 6. Низкие зарплаты - 400, 600, 800 лари; 7. Безработица; 8. Рост коммунальных платежей - из-за крипты Иванишвили; 9. Рост штрафов! В этом году у людей из карманов уже вытащили 178 миллионов лари; 10. Разрушенные школы и детские сады; 11 . Отравленные дети 12. взятие ответственности за сотрудничество с Парцхаладзе; 13 . Разрушенное культурное наследие, храмы, доведённые до грани разрушения; 14. Виноград по 30-50-70 тетри и оскорблённые кахетинцы.



Это темы, о которых они категорически не хотят говорить! Передачи!



Что делает «эта» то есть наша сторона?! 95% говорит на их «любимые» темы! 5% - о реальных потребностях людей.



По поводу их «топ-5» тем нужен абсолютный игнор! Перестаньте обсуждать, чего они хотят или что они сказали! Давайте мы сделаем, мы создадим повестку дня! Хватит уже утомляться темой запрета партий! Страну запретили!



Да пусть вода унесёт и партии, и бумаги юстиции! Отнесите их в «свёрнутом» виде в канцелярию и закройте эту тему!



Все минус Иванишвили!



Национальное движение и народная повестка дня это формула победы», - пишет Хабеишвили.





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