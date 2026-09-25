Прямой рейс, свободная торговля, посольство в Тбилиси: о чем договорились Кобахидзе и Вучич

25.09.2026 20:50





На полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с президентом Сербии Александром Вучичем. Переговоры вышли за рамки стандартного дипломатического протокола: стороны обсуждают завершение подготовки соглашения о свободной торговле, полноценный запуск сербского посольства в Тбилиси и расширение прямого авиасообщения.



Главные практические итоги встречи — по экономическому блоку. Как сообщили в пресс-службе грузинского премьера, стороны вышли на финишную прямую в переговорах по соглашению о свободной торговле, что позволит снизить пошлины и упростить экспорт товаров между странами.







Также Вучич подтвердил решение Белграда открыть полноценное посольство Сербии в Тбилиси в ближайшем будущем. До сих пор Сербия не имела полноценного резидентного диппредставительства в грузинской столице: вопросы консульского обслуживания и оформления долгосрочных документов решались через сербское посольство в Афинах, а в Тбилиси действовало только почетное консульство с ограниченными полномочиями. Полноценное посольство с консульским отделом значительно упростит эти процедуры для бизнеса и граждан.



Сербский лидер по итогам встречи сделал акцент на инфраструктуре и гуманитарных связях, напомнив об исторических, культурных и религиозных узах двух стран.



«Большое значение для нас является установление прямого авиарейса Белград-Тбилиси и решение Сербии открыть посольство в Грузии. Это еще больше сблизит наши народы и активизирует сотрудничество», — говорится в сообщении на странице Вучича в Facebook.



Кроме того, Сербия поблагодарила Грузию за официальное подтверждение участия в международной специализированной выставке EXPO 2027, которая пройдет в Белграде и буде посвящена креативным индустриям, спортивным технологиям, туризму и развлечениям.



Кобахидзе, в свою очередь, выразил признательность Вучичу за поддержку европейских устремлений Грузии и подчеркнул, что отношения Тбилиси и Белграда строятся на принципах взаимного уважения и соблюдения суверенитета.

На фоне затяжного кризиса в отношениях Тбилиси с Брюсселем и заморозки евроинтеграции именно Сербия становится для «Грузинской мечты» ключевым политическим партнером на европейском континенте. Белград сам находится в статусе кандидата в ЕС с 2012 года и уне может завершить переговоры о вступлении из-за претензий Брюсселя к верховенству права и нежелания присоединяться к антироссийским санкциям.



Правительства «Грузинской мечты» и Вучича сегодня объединяет схожая внешнеполитическая модель: попытки балансировать между Востоком и Западом, акцент на «суверенитете» и резкое неприятие того, что в Тбилиси и Белграде называют внешним давлением.



Источник: Новости - Грузия

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