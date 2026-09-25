Бочоришвили встретилась с министром иностранных дел Беларуси

25.09.2026 23:43





В рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе белорусской стороны состоялась встреча вице-премьера, министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили с министром иностранных дел Республики Беларусь Максимом Рыженковым. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.



По информации внешнеполитического ведомства, в ходе встречи беседа коснулась приоритетных для двух стран вопросов, в том числе торгово-экономических отношений.



«Внимание было заострено на важности поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии», - говорится в пресс-релизе, распространённом Министерством иностранных дел Грузии.





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