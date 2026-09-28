Каладзе: Саакашвили является хорошим примером того, как заканчивают предатели страны

28.09.2026 19:26





Саакашвили — хороший пример того, чем заканчивается судьба предателей страны, — так мэр столицы Каха Каладзе оценил заявления Михаила Саакашвили, сделанные им сегодня на судебном процессе.



По его словам, в Грузии защищены свобода слова и свобода выражения мнения, однако если кто-либо нарушит закон, это повлечет за собой очень жесткую реакцию.



«Нам много раз приходилось слышать бахвальство Саакашвили, и не только его, но и тех людей, которые были замечены в предательских действиях и предпринимали конкретные шаги против страны. Саакашвили — хороший пример того, чем закончили такие политики и люди. Можно перечислить и другие имена и фамилии.



Мы много раз говорили и еще раз повторю: свобода слова и свобода выражения мнения в стране защищены, и любой человек имеет возможность высказать свое мнение по различным вопросам, но если кто-либо нарушит закон, конечно, это повлечет за собой очень жесткую реакцию, и у нас есть множество тому примеров», — заявил Каха Каладзе.



Мэр Тбилиси отметил, что Саакашвили не принадлежит грузинскому народу и Грузии и служит интересам другой страны.



«Когда ты не принадлежишь Грузии, не принадлежишь грузинскому народу, конечно, у тебя будет такое отношение, которое мы слышим из его заявлений, будет такое отношение, которое этот человек продемонстрировал во время одного из выступлений в связи с Сухуми.



Они не принадлежат нашей родине, защищают интересы другой страны, у них есть свои покровители, и они действуют по соответствующим поручениям.



Те действия и шаги, которые были предприняты 8 августа 2008 года, являются предательскими действиями, иначе то, что, к сожалению, произошло, никак не оценишь», — заявил Каладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





