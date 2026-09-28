Глава МИД Грузии примет участие в конференции по Украине

28.09.2026 19:38





Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили по приглашению министра иностранных дел Канады 28–29 сентября примет участие в мероприятии под названием «Пути к миру: Вторая международная конференция по вопросу возвращения украинских детей, задержанных гражданских лиц и военнопленных».



В рамках мероприятия также запланированы двусторонние встречи министра иностранных дел.



По словам посла Грузии в Канаде Саломе Курасбедиани, Мака Бочоришвили выступит перед участниками конференции, а также проведёт встречу со своим канадским коллегой.



«Сегодня в Торонто, по инициативе Канады, проходит международная конференция по вопросу Украины, в которой принимают участие министры иностранных дел различных стран. На основании официального приглашения министра иностранных дел Канады в конференции также принимает участие министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.



В рамках конференции она выступит перед участниками, а также состоится встреча с её канадским коллегой. Безусловно, эта встреча важна для дальнейшего углубления высокого уровня политического диалога и отношений между двумя странами.



В целом наша страна является твёрдым сторонником суверенитета и территориальной целостности Украины, и участие нашей страны на таком высоком уровне ещё раз подтверждает этот факт», — заявила Курасбедиани.





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