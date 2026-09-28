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Делегация парламента Грузии участвует в конференции, посвящённой расширению ЕС
28.09.2026 19:46
В Тиране проходит межпарламентская конференция «Расширение Европейского союза: стратегическая повестка дня для будущего Европы», организованная парламентом Албании. В конференции участвуют представители комитетов по европейским вопросам парламентов стран — членов и кандидатов на вступление в Европейский союз.
В состав парламентской делегации Грузии входят заместитель председателя Комитета по интеграции с Европой Торнике Пагава и член Комитета по интеграции с Европой, первый заместитель председателя Комитета по образованию, науке и делам молодёжи Георгий Чакветадзе.
Согласно информации пресс-службы парламента Грузии, в конференции принимают участие около 30 парламентских делегаций стран — членов и кандидатов на вступление в ЕС, а также высокопоставленные представители институтов Европейского союза и властей Албании.
Перед участниками выступили премьер-министр Албании Эди Рама и председатель парламента Албании Нико Пелеши.
«В рамках конференции обсуждались будущее расширения Европейского союза, роль парламентов в процессе европейской интеграции, а также значение расширения ЕС для укрепления мира и стабильности.
Межпарламентская конференция «Расширение Европейского союза: стратегическая повестка дня для будущего Европы» проходит 27–29 сентября.
В своих выступлениях представители парламентской делегации Грузии получат возможность представить шаги, предпринятые страной в процессе интеграции в Европейский союз. Также будет подчёркнуто значение европейского выбора Грузии, её интересов в сфере безопасности и парламентского диалога с Европейским союзом», — говорится в распространённой информации.
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