Завершен тендер на технико-экономическое обоснование наземного метро из Тбилиси в Рустави и Мцхету

28.09.2026 19:51





В международном тендере на подготовку технико-экономического обоснования развития наземного городского поезда в Тбилиси и его пригородах официально завершился этап выражения заинтересованности.



Как отмечается в информации, опубликованной на сайте Азиатского банка развития (ADB), окончательный срок приема заявок истек 5 августа 2026 года.



Примечательно, что процесс закупок неоднократно откладывался. Изначально крайним сроком подачи заявок было определено 11 июня 2026 года (30 дней). После этого дедлайн переносился сначала на 13 июля, затем — на 20 июля, позже — на 27 июля и, наконец, на 3 августа.



В настоящее время проект находится на стадии оценки поступивших заявок и составления шорт-листа (короткого списка претендентов).



Согласно данным на сайте ADB, заключение контракта с отобранными консалтинговыми компаниями и старт работ намечены на 30 декабря 2026 года. Срок оказания услуг составит 8 месяцев, а бюджет закупки — 393 тысячи долларов.





Отметим, что международный тендер был объявлен Азиатским банком развития, проект реализуется за счет кредитных средств этой международной финансовой организации.



Ключевыми целями техзадания являются улучшение мультимодального сообщения между национальной железнодорожной сетью и городским общественным транспортом, повышение мобильности пассажиров и региональной доступности тбилисских пригородов, поддержка устойчивого урбанистического и транспортного развития в рамках национальной и муниципальной политики, а также подготовка технико-экономического обоснования инвестиционного уровня для привлечения средств международных институтов.



Проект предполагает разработку детального ТЭО, призванного определить оптимальные варианты развития железнодорожных коридоров в Тбилисской агломерации (Рустави, Мцхета, восточнее Лило, Марнеули, Поничала).



«В основном это предусматривает задействование уже существующей инфраструктуры, однако при необходимости может быть рассмотрено строительство новых железнодорожных отрезков и/или объездных путей — в частности, на участке от аэропорта до Рустави», — подчеркивается в техническом задании.



Источник: SOVA

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