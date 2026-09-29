Член партии «Гирчи - больше свободы» Гела Хасая покинул учреждение по исполнению наказаний

29.09.2026 10:48





Член «Гирчи - больше свободы» Гела Хасая покинул учреждение по исполнению наказаний.



Для справки, прокуратура обвиняла Гелу Хасая в том, что 1 сентября на территории у проспекта Царицы Тамар в Тбилиси, вместе Василом Кердикошвили, группой, умышленно нанесли повреждения потерпевшему Рамазу Чадунели. Правоохранители задержали обвиняемых 29 сентября. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 118 Уголовного кодекса Грузии (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, совершенное группой), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.



Позже с членом «Гирчи-больше свободы» Гелой Хасая и задержанным вместе с ним Василом Кердикошвили оформлено процессуальное соглашение. Судья Ираклий Хускивадзе признал обоих виновными и утвердил достигнутое между сторонами соглашение. С обоими лицами оформлено процессуальное соглашение со следующими условиями: 1 год реального наказания и 3 года условного осуждения.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





