Мака Бочоришвили встретилась с главой МИД Канады Анитой Ананд

29.09.2026 11:33





Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в рамках визита в Канаду встретилась с главой МИД Канады Анитой Ананд, сообщает внешнеполитическое ведомство Грузии.



По их данным, стороны обсудили основные направления двусторонних отношений между Грузией и Канадой, а также вопросы взаимодействия в многосторонних форматах. Внимание было уделено значению политического диалога между двумя странами и планам на дальнейшее сотрудничество.



«Особый акцент был сделан на вопросах безопасности Черного моря и существующей ситуации в регионе.



Беседа также коснулась перспектив укрепления торгово-экономических связей, в том числе, с учетом роли Грузии в Среднем коридоре и политики Канады по диверсификации торговли.



Министр поблагодарила канадскую сторону за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», -говорится в информации.





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