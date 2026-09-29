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Мака Бочоришвили встретилась с главой МИД Канады Анитой Ананд


29.09.2026   11:33


Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в рамках визита в Канаду встретилась с главой МИД Канады Анитой Ананд, сообщает внешнеполитическое ведомство Грузии.

По их данным, стороны обсудили основные направления двусторонних отношений между Грузией и Канадой, а также вопросы взаимодействия в многосторонних форматах. Внимание было уделено значению политического диалога между двумя странами и планам на дальнейшее сотрудничество.

«Особый акцент был сделан на вопросах безопасности Черного моря и существующей ситуации в регионе.

Беседа также коснулась перспектив укрепления торгово-экономических связей, в том числе, с учетом роли Грузии в Среднем коридоре и политики Канады по диверсификации торговли.

Министр поблагодарила канадскую сторону за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», -говорится в информации.


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