МВД Грузии отказало ЕНД в проведении акции в поддержку Саакашвили

29.09.2026 12:03





По информации председателя руководящего совета «Единого национального движения» Ираклия Павленишвили, Министерство внутренних дел Грузии отказало партии в проведении акции, запланированной на 1 октября в парке Рике. Тем не менее, заявил оппозиционер, в этот день в 17:00 они все равно соберутся у т. н. «Кувшинов Рике».



«Вчера мы получили информацию от МВД о том, что, оказывается, 1 октября, спустя пять лет со дня пленения Михаила Саакашвили, нельзя проводить митинг с требованием освобождения Михаила Саакашвили. Оказывается, граждане Грузии не имеют права проводить акции в парке Рике, если на то не будет воли МВД и мэрии.



Это указание, разумеется, абсолютно незаконно. Недопустимо ограничивать право людей на передвижение в общественных пространствах, будь то парки или скверы, лишь потому, что Иванишвили по-прежнему больше всего боится Михаила Саакашвили; потому, что режим Иванишвили по сей день панически боится «Национального движения».



Они прекрасно знают, что девятилетний период созидания в этой стране непременно продолжится, а 14 годам разрухи придет конец. Они прекрасно понимают, какую роль сыграет Михаил Саакашвили вместе с «Национальным движением» и грузинским народом в процессе демонтажа этого режима», — заявил Павленишвили.



Один из лидеров ЕНД вновь призвал граждан, «какие бы технические преграды нам ни создавали», прийти в парк Рике, «превратившийся в символ разорения и разграбления Грузии».



Напомним, 1 октября 2021 года третий президент страны Михаил Саакашвили, после примерно восьми лет отсутствия, вернулся в Грузию. Позже в тот же день власти объявили о его задержании.





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