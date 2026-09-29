Квижинадзе: Закон о пороге имущественного налогобложения коснется 81 000 семьи

29.09.2026 12:14





Закон коснется 81 000 семей, то есть до 100 000 граждан, в денежной сумме это более 22 миллионов, - заявил председатель парламентского финансово-бюджетного комитета Паата Квижинадзе, говоря об инициированном в парламенте законопроекте, который касается налога на имущество.



«О принятии этого закона было анонсировано, что он будет принят в ускоренном порядке. Сегодня состоится первое чтение, а завтра мы завершим принятие закона в двух чтениях.



Цель только одна - освободить население с небольшими доходами от налога на имущество, чтобы этот налог не ложился на них бременем.



Суть заключается в следующем, если доход семьи превышал 40 000, она уже начинала платить налог на имущество. Теперь этот порог повышен до 100 000.



Это коснётся 81 000 семей, то есть до 100 000 граждан. Это по прошлогодним данным, в этом году, вероятно, их будет уже больше. В денежном выражении это более 22 миллионов. Эта сумма поступает в местные бюджеты, и это компенсирует государственный бюджет», - заявил Квижинадзе.



Для справки, в парламенте инициирован законопроект, согласно которому налог на имущество будут платить только граждане с доходом свыше 100 000 лари. Изменения в «Налоговый кодекс» уже представлены бюро, и парламент рассмотрит их в ускоренном порядке.



«Проект касается отмены порога в 40 000 лари для налога на имущество и сохранения только порога в 100 000 лари», - заявил председатель парламента Шалва Папуашвили на заседании бюро.





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