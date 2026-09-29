Двоим предъявлены обвинения за попытку сдать виноград по поддельной справке

29.09.2026 11:55





Следственная служба предъявила обвинения двум людям, которые пытались сдать 20,6 тонны винограда с низкой сахаристостью, используя поддельные справки.



Следствие установило, что обвиняемые изготовили две справки, согласно которым виноград сорта Ркацители якобы был выращен в селе Чандари муниципалитета Гурджаани. С этими документами они попытались сдать виноград на местный винный завод в попытке незаконно получить государственные средства.



Расследование ведётся по УК, ч. 2 ст. 19-180, подпункт «а», и ч. 1 ст. 362. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы от 4 до 7 лет.





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